Гройсман считает, что для процветания Украине надо 3-5 лет
Премьер Владимир Гройсман считает, что через 3-5 лет Украина может обеспечить очень качественный экономический рост.
Об этом он заявил в интервью УНИАН, опубликованном в пятницу.
"За 3-5 лет Украина может обеспечить очень качественный экономический рост. Мы видим на следующий год 3% роста. Но это мало, надо удвоить. А основы для того, чтобы удвоить, все есть", - сказал Гройсман.
"Считаю, что у нас вырисовывается четкая логика действий по многим сферам. Мы, в принципе, понимаем, куда надо двигаться в системе здравоохранения. Есть понимание по образованию - где мы находимся и какие шаги надо делать дальше. Также мы понимаем, какие механизмы экономического стимулирования нужно задействовать, чтобы начать возрождать национальную экономику. Что нужно сделать в промышленности, которая на сегодня разбалансирована. В системе управления - делаем сейчас реформу государственной службы, увеличиваем функции местного самоуправления благодаря децентрализации. Также нам надо избавиться от такого коррупционного фактора как нестратегические государственные предприятия", - сказал премьер.
Украинская правда
"Розуміння" Гросмана по освіті - фінансування у порівнянні з початком 2014 року в 2017 році зменшится в 2,6 раза !!
Логіка у них "вимальовувається" ...
Фактично відразу після підписання контракту у 2009 році ціна на газ складала 232 долара. Україна ніколи не платила 450 доларів за російський газ, це цифра з формули формування ціни, а не сама ціна.
Сьогодні ж ціна на газ за контрактом складає 120 доларів (таку цифру назвала Юлія Тимошенко на ефірі у Шустера ; а в серпні міністр енергетики Насалик казав про 140 доларів), а через Європу ми той самий російський газ купуємо по 185 доларів, а українцям уряд Гройсмана продає по 285 $ !!
То де насправді корупція – там, де газ за прямим контрактом, або там, де його продають через сумнівні прокладки, знімаючи на кожній тисячі кубів мінімум по 65 доларів?!
Щодо практики «бери або плати» - це стандартна європейська угодова норма. Крім того, підписаний контракт був типовим рамковим контрактом для всіх європейських споживачів...
Майже всі європейські країни шляхом судів з «Газпромом» в подальшому «вибили» собі більш прийнятні умови...