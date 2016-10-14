Гройсман вважає, що для процвітання Україні треба 3-5 років

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 21:04

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що за 3-5 років Україна може забезпечити дуже якісний економічний ріст.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН, опублікованому в п'ятницю.

"За 3-5 років Україна може забезпечити дуже якісний економічний ріст. Ми бачимо на наступний рік 3% зростання. Але це мало, треба подвоїти. А основи для того, щоб подвоїти, всі є", - сказав Гройсман.

"Вважаю, що у нас вимальовується чітка логіка дій з багатьох сфер. Ми, в принципі, розуміємо, куди треба рухатися в системі охорони здоров’я. Є розуміння по освіті – де ми знаходимося і які кроки треба робити далі. Також ми розуміємо, які механізми економічного стимулювання треба задіяти, щоб почати відроджувати національну економіку. Що потрібно зробити в промисловості, яка на сьогодні розбалансована. В системі управління – робимо зараз реформу державної служби, збільшуємо функції місцевого самоврядування завдяки децентралізації. Також нам треба позбутись такого корупційного фактору як нестратегічні державні підприємства", - сказав прем'єр.

Українська правда

Теми: Гройсман
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Коментарі — 5
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IP: 176.36.60.---Андрій Павловський14.10.2016 21:58
"Розуміння" Гройсмана реформ в охороні здоров"я - у порівняні з початком 2014 року в 2017 в доларовому вираженні фінансування зменшиться у 2,75 рази !!
"Розуміння" Гросмана по освіті - фінансування у порівнянні з початком 2014 року в 2017 році зменшится в 2,6 раза !!

Логіка у них "вимальовувається" ...
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IP: 93.74.231.---boska-v14.10.2016 21:39
Ноль информации. Надо конкретно 2-3 отрасли где мы Европу поставим на уши. Например железная дорога. При покойном Кирпе субсидировала правительство, а сейчас для нее кредит брать собрались, при этом не строят как покойный Дарницкий вокзал, не покупают вагоны, не содержат спортивные клубы и т.д.
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IP: 176.36.60.---Андрій Павловський14.10.2016 21:33
Гройсман повторює газову брехню Януковича!
Фактично відразу після підписання контракту у 2009 році ціна на газ складала 232 долара. Україна ніколи не платила 450 доларів за російський газ, це цифра з формули формування ціни, а не сама ціна.

Сьогодні ж ціна на газ за контрактом складає 120 доларів (таку цифру назвала Юлія Тимошенко на ефірі у Шустера ; а в серпні міністр енергетики Насалик казав про 140 доларів), а через Європу ми той самий російський газ купуємо по 185 доларів, а українцям уряд Гройсмана продає по 285 $ !!
То де насправді корупція – там, де газ за прямим контрактом, або там, де його продають через сумнівні прокладки, знімаючи на кожній тисячі кубів мінімум по 65 доларів?!

Щодо практики «бери або плати» - це стандартна європейська угодова норма. Крім того, підписаний контракт був типовим рамковим контрактом для всіх європейських споживачів...
Майже всі європейські країни шляхом судів з «Газпромом» в подальшому «вибили» собі більш прийнятні умови...
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IP: 92.101.201.---Vadim Slutsky14.10.2016 21:27
Гройсман прав. За 3-5 лет он успеет достаточно наворовать.
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IP: 212.90.190.---Nanik14.10.2016 21:23
Грибы пошли((((
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