Гройсман вважає, що для процвітання Україні треба 3-5 років
Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що за 3-5 років Україна може забезпечити дуже якісний економічний ріст.
Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН, опублікованому в п'ятницю.
"За 3-5 років Україна може забезпечити дуже якісний економічний ріст. Ми бачимо на наступний рік 3% зростання. Але це мало, треба подвоїти. А основи для того, щоб подвоїти, всі є", - сказав Гройсман.
"Вважаю, що у нас вимальовується чітка логіка дій з багатьох сфер. Ми, в принципі, розуміємо, куди треба рухатися в системі охорони здоров’я. Є розуміння по освіті – де ми знаходимося і які кроки треба робити далі. Також ми розуміємо, які механізми економічного стимулювання треба задіяти, щоб почати відроджувати національну економіку. Що потрібно зробити в промисловості, яка на сьогодні розбалансована. В системі управління – робимо зараз реформу державної служби, збільшуємо функції місцевого самоврядування завдяки децентралізації. Також нам треба позбутись такого корупційного фактору як нестратегічні державні підприємства", - сказав прем'єр.
Українська правда
"Розуміння" Гросмана по освіті - фінансування у порівнянні з початком 2014 року в 2017 році зменшится в 2,6 раза !!
Логіка у них "вимальовувається" ...
Фактично відразу після підписання контракту у 2009 році ціна на газ складала 232 долара. Україна ніколи не платила 450 доларів за російський газ, це цифра з формули формування ціни, а не сама ціна.
Сьогодні ж ціна на газ за контрактом складає 120 доларів (таку цифру назвала Юлія Тимошенко на ефірі у Шустера ; а в серпні міністр енергетики Насалик казав про 140 доларів), а через Європу ми той самий російський газ купуємо по 185 доларів, а українцям уряд Гройсмана продає по 285 $ !!
То де насправді корупція – там, де газ за прямим контрактом, або там, де його продають через сумнівні прокладки, знімаючи на кожній тисячі кубів мінімум по 65 доларів?!
Щодо практики «бери або плати» - це стандартна європейська угодова норма. Крім того, підписаний контракт був типовим рамковим контрактом для всіх європейських споживачів...
Майже всі європейські країни шляхом судів з «Газпромом» в подальшому «вибили» собі більш прийнятні умови...