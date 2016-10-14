Во время массовых мероприятий в Киеве не было грубых нарушений - Шкиряк
Во время проведения массовых мероприятий в Киеве в пятницу грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нет.
Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на 22.00 основные торжества по случаю Дня Покрова Пресвятой Богородицы - Дня Защитника Украины в столице закончились.
"Во время проведения массовых мероприятий грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нет. Все прошло спокойно", - написал Шкиряк.
Он добавил, что подразделения МВД будут находиться в режиме усиленного дежурства до 8.00 15 октября.
Украинская правда