Під час масових заходів у Києві не було грубих порушень - Шкіряк

Під час проведення масових заходів у Києві в п'ятницю грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих немає.

Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, станом на 22.00 основні урочистості з нагоди Дня Покрови Пресвятої Богородиці - Дня Захисника Украіни в столиці закінчились.

"Під час проведення масових заходів грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих нема. Все пройшло спокійно", - написав Шкіряк.

Він додав, що підрозділи МВС будуть перебувати в режимі посиленого чергування до 8.00 15 жовтня.

Українська правда