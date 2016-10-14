Під час масових заходів у Києві не було грубих порушень - Шкіряк

00
0
П'ятниця, 14 жовтня 2016, 22:46

Під час проведення масових заходів у Києві в п'ятницю грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих немає.

Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, станом на 22.00 основні урочистості з нагоди Дня Покрови Пресвятої Богородиці - Дня Захисника Украіни в столиці закінчились.

"Під час проведення масових заходів грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих нема. Все пройшло спокійно", - написав Шкіряк.

Він додав, що підрозділи МВС будуть перебувати в режимі посиленого чергування до 8.00 15 жовтня.

Українська правда

Теми: МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Шкіряк: На маршруті запланованої ходи патріотів знайшли вибухівку 13 жовтня 2016, 19:18
Презумпція правоти. Яких повноважень хочуть додати поліцейським 12 жовтня 2016, 14:00
З сайту МВС зникла інформація про розшук екс-міністра Злочевського 10 жовтня 2016, 12:46
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Лещенко заявляє про корупцію навколо списку санкцій щодо Росії
Олланд розповів, як створювали "нормандський формат"
Ландік розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину
Порошенко закликає світ не бути наївним і продовжувати санкції
Усі новини
Зима близько

Чи буде зірваний опалювальний сезон?

Відео

Гарвардські вчені пояснили, чому не варто довго лікуватися антибіотиками