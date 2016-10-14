Ислямов обвинил Украину в бездействии в отношении граждан в Крыму

00
1
Пятница, 14 октября 2016, 23:05

Лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов считает, что Украина ничего не делает, чтобы защитить своих граждан в аннексированном Крыму.

Об этом он заявил на акции протеста у посольства России в Киеве в пятницу, сообщает Радио Свобода.

"Материковая Украины недостаточно знает о том, что происходит в Крыму. Украина вообще ничего не делает, чтобы защитить своих граждан, оставшихся на аннексированном полуострове", - отметил Ислямов.

Он осудил действия России в отношении "невиновных крымских татар, религия которых не подходит под российские стандарты" и призвал правительство и президента Украины принять меры по защите своих граждан в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, в пятницу в Киеве под посольством России прошла акция в поддержку крымских татар, которых 12 октября задержали в Крыму по обвинению в организации и участии в террористической организации.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.38.14.---spitfire14.10.2016 23:55
"...захистити своїх громадян, які залишилися на анексованому півострові"
най пан Іслямов не соромиться і висловить свої думки щодо того, як їх можна захистити.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лещенко заявляет о коррупции вокруг списка санкций в отношении России
Олланд рассказал, как создавали Нормандский формат
Ландик розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину
Порошенко призывает мир не быть наивным и продолжать санкции
Все новости
Книги

Почти взрослая литература. 9 нынешних книг для подростков

Киев

5 низовых инициатив, меняющих облик Киева уже сегодня