Іслямов звинуватив Україну в бездіяльності щодо громадян у Криму

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 23:05

Лідер громадянської блокади Криму Ленур Іслямов вважає, що Україна нічого не робить, щоб захистити своїх громадян в анексованому Криму.

Про це він заявив на акції протесту біля посольства Росії у Києві в п'ятницю, повідомляє Радіо Свобода.

"Материкова Україна недостатньо знає про те, що відбувається у Криму. Україна взагалі нічого не робить, щоб захистити своїх громадян, які залишилися на анексованому півострові", – зазначив Іслямов.

Він засудив дії Росії щодо "невинних кримських татар, релігія яких не підходить під російські стандарти" і закликав уряд і президента України вжити заходів щодо захисту своїх громадян в анексованому Криму.

Як повідомлялося, у п’ятницю в Києві під посольством Росії пройшла акція на підтримку кримських татар, яких 12 жовтня затримали у Криму за звинуваченнями в організації та участі у терористичній організації.

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IP: 185.38.14.---spitfire14.10.2016 23:55
"...захистити своїх громадян, які залишилися на анексованому півострові"
най пан Іслямов не соромиться і висловить свої думки щодо того, як їх можна захистити.
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