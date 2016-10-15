"Наші Гроші" рассказали, как сестра "бриллиантового прокурора" завладела 10 га земли

Лариса Прокопенко, сестра "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца, обладает более 10 гектарами земли в селе Малютянка под Киевом, которые были отчуждены из коммунальной собственности КП "Киевзеленстрой" через подставных лиц.

Об этом сообщается в расследовании Леси Ивановой для телепрограммы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Речь идет о шести участках общей площадью 10,46 га и целевым назначением - сельское хозяйство. Согласно данным имущественного реестра, все участки были приобретены в один день - 14 мая 2015

Ранее эти земли входили в состав Городского декоративного питомника "Теремки" - обособленного подразделения КП "Киевзеленстрой".

В июне 2009 Киево-Святошинский РГА отобрала у "Теремков" 220 га (на основании заявления директора этого предприятия) и причислила их к землям запаса Малютянского сельсовета, после чего в течение сентября 2009 года - март а2010 гг бесплатно раздала земли ряду физлиц якобы под сельское хозяйство.

В сентябре 2011 г.. Управление СБУ в Киеве возбудило уголовное дело по факту растраты должностными лицами МГС "Теремки" имущества, в особо крупных размерах (8,07 млн грн.). СБУ изъяло в Киево-Святошинской РГА все оригиналы документов, однако результаты расследования неизвестны, решение по такому делу в судебном реестре не найдено.

В 2015 этими участками заинтересовалась уже ГПУ. В ходе обыска в доме Александра Корнийца в июле 2015 (тот самый обыск, когда у прокурора были найдены бриллианты), следователи изъяли перечень лиц, которым отводилась земля в Малютянке.

Землю этим лицам, как показал их допрос, отводили без их ведома, а в дальнейшем эти участки перешли в собственность близким родственникам Корнийца. Непосредственной организацией сделки занимался посредник, действовал на основании доверенностей. В то же время допрошенные даже не знали, что посредник представлял их интересы в выделении им земли. Имя посредника в судебном реестре скрыто.

Сам Александр Корниец заверил, что не имеет отношения к изъятой при обыске документации - по его словам, бумаги сестры просто лежали у него на хранении: "Эти документы были изъяты у меня, у моей сестры, когда она с нами праздновала День рождения моего сына . У меня хранились [документы] и моей матери, и жены, и детей, поскольку у меня есть сейф, сертифицированный для хранения ценных вещей".

Однако его сестра, Лариса Прокопенко, прислала программе копии договоров купли-продажи на все шесть участков. В большинстве из них - данные о продавце и посредников - скрытые. Однако в одном из договоров - остались не затертыми.

Посредником от продавца выступал Алексей Скилков. Это давний бизнес-партнер Ларисы Прокопенко по компаниям "Фирма Люкс-Трейд" и юрфирме "инстант". Кроме того, с сентября прошлого года Скилков является партнером самого Корнийца по ГО "Всеукраинское движение" Невозможная коррупция".

Третий соучредитель ОО - Ольга Гребенюк - также участвовала в сделке, в качестве посредника от самой Прокопенко. Гребенюк также является совладелицей в "Инстанто" (зашла вместо Скилкова в 2013 году), а с 2015 г.. - Соучредителем ООО "Биосант", где директором была вписана старшая дочь Корнийца Анастасия.

О своих партнерах по борьбе с коррупцией Александр Корниец говорить отказался, и отметил, что его сестра не получала участки бесплатно, а покупала их, и могла себе это позволить, поскольку давно занимается недвижимостью: "У нее есть деньги, она не бедный человек" .

Официально Лариса Прокопенко действительно много лет является частным предпринимателем и совладельцем нескольких компаний. Вместе с тем сестра прокурора живет в своей "малосемейке" на окраине Киева.

Несмотря на то, что на Прокопенко оформлен Mersedes-Benz GL 500 2012 года выпуска, ездит сестра прокурора на маршрутке. В то утро, когда сама Прокопенко была замечена журналистами в маршрутном автобусе, Mersedes был зафиксирован около Киевской областной прокуратуры, где сейчас работает жена Александра Корнийца.

9 сентября Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей ГПУ наложил арест на все имущество Ларисы Прокопенко в рамках досудебного расследования в уголовном производстве № 42016000000000336. Речь идет о так называемом "мусорной дело": Корнийца обвиняют в том, что он завладел долей в ООО "Компания "Николсан" (занимается вывозом мусора) с использованием своего служебного положения, а оформил долю на свою сестру, как на подставное лицо. 8 августа этого года Корнийцу сообщили о подозрении в вымогательстве и подделке документов, как организатору преступления, Прокопенко - как сообщнику.

Как известно, заместитель прокурора Киевской области Корниец и первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Шапакина были задержаны 5 июля во время спецоперации СБУ и ГПУ. В них были найдены значительные суммы денег, а также бриллианты.