СБУ задержала в Донецкой области информатора российской разведки

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Суббота, 15 октября 2016, 10:04

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Ясиноватой Донецкой области информатора Главного разведывательного управления генштаба министерства обороны РФ.

Как сообщает СБУ, правоохранители установили, что мужчина был завербован в августе этого года через знакомых, которые входят в состав одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

 
фото СБУ

В течение двух месяцев он передавал кураторам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения в Ясиноватском районе.

Сообщник террористов также корректировал артиллерийские и минометные обстрелы террористов по позициям сил антитеррористической операции.

Следователями СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, информатору объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: "ДНР" СБУ
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