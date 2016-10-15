Украина находится в состоянии войны - президент

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Суббота, 15 октября 2016, 12:20

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина находится в состоянии войны и не исключает полномасштабного вторжения России.

Об этом он заявил в субботу в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Вероятность эскалации конфликта остается значительной. Те, кто не чувствует этого, должны понять - страна сейчас находится в состоянии войны", - сказал Порошенко.

"Я подчеркиваю, что война ведется, и защита, оборона нашего государства - дело не только Вооруженных сил, а всего украинского народа", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что не исключает полномасштабного российского вторжения.

"В случае полномасштабного российского вторжения, которого мы, к сожалению, не исключаем, мы готовы дать достойный ответ", - сказал он.

По словам Порошенко, только за последние сутки на участке возле Водяного боевиками было выпущено более 700 артиллерийских снарядов и более 300 мин.

"То, что мы никого не потеряли ни сегодня, ни вчера, является признаком повышения квалификации и уровня защиты и надежности нашей обороны", - заявил президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко Росcия
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Комментарии — 4
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IP: 95.133.225.---Brokerman15.10.2016 14:09
Вообще Петр, президент наш, спасибо тебе, что решился назвать ВОЙНУ С РОССИЕЙ ВОЙНОЙ! Плюсы себе точно заработал, а то народ тебя уже начинает не воспринимать.
Быстрее крути реформы!
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IP: 109.122.27.---Tiptop15.10.2016 14:05
а какже деребан/преватизация предприятий при состоянии войны ?
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IP: 95.133.225.---Brokerman15.10.2016 13:52
ЭТО МОМЕНТ ИСТИНЫ! Мы украинцы ждали 2 года когда наш законно избраный Президент признается в этом..
Прогресс налицо!
А еще, просьба к помощникам Администрации президента.. которые следят за блогами.. передайте:
Мы все ждем сообщение о ПРОДАЖЕ ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКИ.. которая дисредитирует имя президента.
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IP: 193.93.217.---g_oleksiy15.10.2016 13:18
Справа не тільки ЗСУ, народу... а олігархів і бізнесу - це не стосується? Ви тут собі гиньте, а у нас бізнес як звично.
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