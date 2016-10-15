В Сумской области подросток взорвал дома гранату

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Суббота, 15 октября 2016, 14:02

В Ромнах Сумской области подросток взорвал у себя дома боевую гранату.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, в ночь на субботу в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение от врача бригады скорой помощи о том, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв, в результате которого получили осколочные ранения верхних конечностей два брата - 2002 и 2013 года рождения.

После оказания медицинской помощи дети были отпущены домой.

 
Фото полиции Сумской области

По предварительным выводам сотрудников полиции, которые выехали на место происшествия, в двухкомнатной квартире произошел взрыв гранаты Ф-1. Осколки которой затронули детей, а также повредили входную дверь квартиры, стены, пол и холодильник.

 

Старший парень объяснил, что нашел гранату и принес ее домой. Показал свою "находку" матери и отчиму, но те не только не отобрали у него опасную вещь, но и вообще не обратили на этот факт внимания.

"Парень зашел в свою комнату, где также находился его младший брат, после чего вынул чеку. Это счастье для всех, что он догадался выбросить гранату в коридор и закрыть дверь", - рассказала начальник Раменского отдела полиции Юлия Загамула.

"Такая небрежность родителей просто преступна. Ведь от взрыва могли пострадать как другие их малолетние дети, поскольку в семье их воспитывается четверо, так и жители всего дома", - добавила она.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ст.263 ч.1 Уголовного Кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", в рамках которого выясняется, как боевая граната оказалась в руках ребенка.

Украинская правда

Темы: Сумы
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