В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

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Суббота, 15 октября 2016, 14:43

В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей импортеров.

Об этом 15 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов ежемесячно", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе задержанного изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

 
 
ФОТО сбу

Открыто уголовное производство по ст. 209 УК, продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинская правда

Темы: оффшоры Одесса СБУ
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