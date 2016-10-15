Бирюков показал, какое вооружение Порошенко передал армии

Советник президента Украины Юрий Бирюков обнародовал фото вооружения, которое президент Петр Порошенко передал в войска 15 октября.

Соответствующие фото Бирюков разместил на своей странице в Facebook.

Как сообщил сам Порошенко во время выступления в зоне АТО перед демобилизованными военнослужащими 6 волны, в Чугуеве было передано более 120 образцов новейшей и модернизированной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, зенитного вооружения, новых и модернизированных БТРов.

Фото из Facebook юрия бирюкова

Фото техники, которая была передана в армию, также разместила на своей странице в Facebook нардеп, экс-советник главы Минобороны Татьяна Рычкова.

фото из facebook татьяны рычковой

Украинская правда