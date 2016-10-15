Бірюков показав, яке озброєння Порошенко передав армії

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Субота, 15 жовтня 2016, 15:17

Радник президента України Юрій Бірюков оприлюднив фото озброєння, яке президент Петро Порошенко передав військам 15 жовтня. 

Відповідні фото Бірюков розмістив на своїй сторінці у Facebook. 

Як повідомив сам Порошенко під час виступу у зоні АТО перед демобілізованими військовослужбовцями  6 хвилі, у Чугуєві було передано понад 120 зразків новітньої та модернізованої техніки, ракетно-артилерійського озброєння, зенітного озброєння, нових і модернізованих БТРів.

 
 
Фото з Facebook юрія бірюкова

Фото техніки, яку було передано до армії, також розмістила на своїй сторінці у Facebook нардеп, екс-радник глави Міноборони Тетяна Ричкова.

 
 
фото з facebook тетяни Ричкової

Як повідомили у прес-службі президента України, всього було передано понад 150 одиниць техніки різного призначення, серед якої бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ), бойові машини піхоти різних модифікацій (БМП), зенітно-ракетні комплекси, модернізовані танки Т-64 та Т-80, великовантажні автомобілі КРАЗ, артилерійське озброєння, інше озброєння та засоби тилового забезпечення.

Для потреб Повітряних Сил ЗСУ  передано модернізовані бойові вертольоти Мі-24 з новою навігаційною системою, які обладнані двигунами українського виробництва, та транспортні вертольоти Мі-8, літаки Міг-29, Су-25, Су-27 та АН-26, а також радіолокаційні станції.

Українська правда 

Теми: Порошенко зброя армія
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