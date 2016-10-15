Подключение к отоплению по Украине составляет 70% - министр

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Суббота, 15 октября 2016, 16:10

На 15 октября состояние подключения к отоплению по Украине составляет 70% при стопроцентной технической готовности.

Об этом сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя результаты мониторинга Минрегиона относительно старта отопительного сезона, сообщает пресс-служба правительства.

Министр заявил, что впервые в истории независимой Украины отопительный сезон начался из-за температурного режима, а не по календарному принципу.

По его словам, отопительный сезон успешно начали в Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Ровенской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской областях, где по состоянию на 15 октября подключение к теплу объектов социальной сферы и жилых домов составляет 90-100%.

"Начат отопительный сезон и в Луганской области, но в Лисичанске и Рубежном он должен быть ускорен. Мы имеем температурный режим, который обязывает подать тепло в дома и социальные объекты", - отметил Зубко.

Он сообщил, что технологически процесс подключения к теплу от принятия решения длится 3-4 дня.

В то же время министр отметил, что существуют проблемы в отдельных населенных пунктах, в том числе тех, где теплоснабжающие предприятия находятся в аренде.

"Так, например, в Нежине, в Черниговской области, больницы, школы, жилые и административные здания до сих пор не подключены к отоплению. Причина - служебная халатность руководства местного предприятия ООО "Нежинтеплокоммунэнерго" и отсутствие надлежащего контроля со стороны местных властей. Такая халатность должна повлечь за собой ответственность и не только административную, но и уголовную", - подчеркнул Зубко.

По его словам, в Нежине до сих пор не заключены соглашения на поставку тепла и не утвержден график реструктуризации долгов предприятия перед НАК "Нафтогаз", которые достигают 28 млн гривен.

Зубко отметил, что в этом году правительством принят ряд решений по оптимизации подготовки к отопительному сезону. В частности, КМУ одобрен проект закона о реструктуризации долгов предприятий теплокоммунэнерго, который в ближайшее время будет подан в Верховную Раду.

Темы: ЖКХ
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