Підключення до опалення по Україні становить 70% - міністр

На 15 жовтня стан підключення до опалення по Україні становить 70% при стовідсотковій технічній готовності.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи результати моніторингу Мінрегіону щодо старту опалювального сезону, повідомляє прес-служба уряду.

Міністр заявив, що вперше в історії незалежної України опалювальний сезон розпочався з огляду на температурний режим, а не за календарним принципом.

За його словами, опалювальний сезон успішно розпочали на Волині, Хмельниччині, Житомирщині, Черкащині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Сумщині, Тернопільщині, де станом на 15 жовтня підключення до тепла об’єктів соціальної сфери та житлових будинків становить 90-100%.

"Розпочато опалювальний сезон й на Луганщині, але у Лисичанську та Рубіжному він має бути прискорений. Наразі маємо температурний режим, який зобов’язує подати тепло в оселі та соціальні об’єкти", - зауважив Зубко.

Він повідомив, що технологічно процес підключення до тепла від прийняття рішення триває 3-4 дні.

Водночас міністр наголосив, що існують проблеми в окремих населених пунктах, зокрема тих, де теплопостачальні підприємства перебувають в оренді.

"Так, наприклад, у Ніжині, що на Чернігівщині, лікарні, школи, житлові та адміністративні будинки досі не підключено до опалення. Причина – службова халатність керівництва місцевого підприємства ТОВ "Ніжинтеплокомуненерго" та відсутність належного контролю з боку місцевої влади. Така халатність має тягнути за собою відповідальність і не лише адміністративну, а й кримінальну", - наголосив Зубко.

За його словами, у Ніжині досі не укладено угоди на постачання тепла і не затверджено графік реструктуризації боргів підприємства перед НАК "Нафтогаз", які сягають 28 млн гривень.

Зубко зауважив, що цього року урядом прийнято низку рішень щодо оптимізації підготовки до опалювального сезону. Зокрема КМУ схвалено проект закону про реструктуризацію боргів підприємств теплокомуненерго, який найближчим часом буде подано до Верховної Ради.