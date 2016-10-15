Підключення до опалення по Україні становить 70% - міністр

00
0
Субота, 15 жовтня 2016, 16:10

На 15 жовтня стан підключення до опалення по Україні становить 70% при стовідсотковій технічній готовності.

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи результати моніторингу Мінрегіону щодо старту опалювального сезону, повідомляє прес-служба уряду.

Міністр заявив, що вперше в історії незалежної України опалювальний сезон розпочався з огляду на температурний режим, а не за календарним принципом.

За його словами, опалювальний сезон успішно розпочали на Волині, Хмельниччині, Житомирщині, Черкащині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Сумщині, Тернопільщині, де станом на 15 жовтня підключення до тепла об’єктів соціальної сфери та житлових будинків становить 90-100%.

"Розпочато опалювальний сезон й на Луганщині, але у Лисичанську та Рубіжному він має бути прискорений. Наразі маємо температурний режим, який зобов’язує подати тепло в оселі та соціальні об’єкти", - зауважив Зубко.

Він повідомив, що технологічно процес підключення до тепла від прийняття рішення триває 3-4 дні.

Водночас міністр наголосив, що існують проблеми в окремих населених пунктах, зокрема тих, де теплопостачальні підприємства перебувають в оренді.

"Так, наприклад, у Ніжині, що на Чернігівщині, лікарні, школи, житлові та адміністративні будинки досі не підключено до опалення. Причина – службова халатність керівництва місцевого підприємства ТОВ "Ніжинтеплокомуненерго" та відсутність належного контролю з боку місцевої влади. Така халатність має тягнути за собою відповідальність і не лише адміністративну, а й кримінальну", - наголосив Зубко.

За його словами, у Ніжині досі не укладено угоди на постачання тепла і не затверджено графік реструктуризації боргів підприємства перед НАК "Нафтогаз", які сягають 28 млн гривень.

Зубко зауважив, що цього року урядом прийнято низку рішень щодо оптимізації підготовки до опалювального сезону. Зокрема КМУ схвалено проект закону про реструктуризацію боргів підприємств теплокомуненерго, який найближчим часом буде подано до Верховної Ради.

Теми: ЖКГ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кияни беруть субсидії вдвічі рідше, ніж решта українців 13 жовтня 2016, 13:03
Гройсман дав місцевій владі 5 днів для подачі тепла в будинки 13 жовтня 2016, 11:57
Розенко: субсидії отримали 5,5 млн сімей, середній розмір – 2000 грн 13 жовтня 2016, 11:19
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Кличка кажуть, що громада підтримує ТРЦ на "Героїв Дніпра"
МЕРТ очікує уповільнення інфляції в Україні в останні місяці року
Розвідка: Дії Збройних сил РФ у Криму загрожують повторенням трагедії МН17
Екс-головного бухгалтера "Укрспирту" затримали за розкрадання
Усі новини
Афіша на 14-16 жовтня

Майстер-клас від Забужко, автостоп-квест, "Всі свої" та багато іншого

Інтерактивна карта

Як обрати найкращу школу для дитини