В Польше проведут эксгумацию тела экс-президента Качиньского

3082 просмотра
0
Суббота, 15 октября 2016, 22:31

Лидер польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский согласился на эксгумацию тела брата - экс-президента Польши Леха Качиньского.

Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.

"Это законное решение прокуратуры, и я не вижу причин, почему в данном случае это было иначе", - сказал Качиньский.

Ранее Генпрокуратура Польши решили начать эксгумацию тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, внслидок которой погибла правительственная делегация, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Таким образом следственная группа намерена установить причины падения самолета.

Новая газета

Темы: Польша Росcия Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
На границе с Польшей утром очередей нет 15 октября 2016, 10:48
В ДТП в Польше пострадали 12 украинцев, водителю светит до 10 лет 14 октября 2016, 17:07
В ДТП с участием украинцев в Польше пострадали 16 человек 14 октября 2016, 15:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко: "Серые кардиналы" Путина причастны к попыткам создать "ХНР"
Порошенко назначил руководителя ГУР замглавы АП
Комплектование армии останется смешанным – Муженко
Журналисты показали, как боевики имитируют обстрелы со стороны сил АТО
Все новости
Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?

Видео

Гарвардские ученые объяснили, почему не стоит долго лечиться антибиотиками