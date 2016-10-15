В Польше проведут эксгумацию тела экс-президента Качиньского

Лидер польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский согласился на эксгумацию тела брата - экс-президента Польши Леха Качиньского.

Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.

"Это законное решение прокуратуры, и я не вижу причин, почему в данном случае это было иначе", - сказал Качиньский.

Ранее Генпрокуратура Польши решили начать эксгумацию тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, внслидок которой погибла правительственная делегация, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Таким образом следственная группа намерена установить причины падения самолета.

Новая газета