У Польщі проведуть ексгумацію тіла экс-президента Качинського

3082 перегляди
0
Субота, 15 жовтня 2016, 22:31

Лідер польської партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський погодився на ексгумацію тіла брата - екс-президента Польщі Леха Качинського.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Onet.

"Це законне рішення прокуратури, і я не бачу причин, чому в даному випадку це було інакше", - сказав Качинський.

Раніше Генпрокуратура Польщі вирішила почати ексгумацію тіл загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом у 2010 році, внслідок якої загинула урядова делегація, у тому числі президент Польщі Лех Качиньський. Таким чином слідча група має намір встановити причини падіння літака.

Новая газета

Теми: Польща Росія Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
На кордоні з Польщею зранку черг немає 15 жовтня 2016, 10:48
У ДТП в Польщі постраждали 12 українців, водієві світить до 10 років 14 жовтня 2016, 17:07
У ДТП за участю українців у Польщі постраждало 16 осіб 14 жовтня 2016, 15:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко: "Сірі кардинали" Путіна причетні до спроб створити "ХНР"
Порошенко призначив керівника ГУР заступником глави АП
Комплектування армії залишиться змішаним – Муженко
Журналісти показали, як бойовики імітують обстріли з боку сил АТО
Усі новини
Книги

Майже доросла література. 9 цьогорічних книжок для підлітків

Доктрина Обами

10 думок президента США про економічну політику