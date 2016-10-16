АТО: Боевики били 43 раза, стреляли из запрещенных минометов

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Воскресенье, 16 октября 2016, 06:34

За минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 19 обстрелов по силам АТО.

"В частности, в направлении Новозвановки враг использовал артиллерию калибра 152мм и 122мм. В Новоалександровке обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 120 калибра, в Станице Луганской - из минометов калибра 82мм. Также по подразделениям Вооруженных Сил Украины вели огонь из артиллерии калибра 122мм и минометов обоих калибров в районе Попасной", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении зафиксировано 18 обстрелов.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82мм по позициям сил АТО в районах Марьинки и Красногоровки. В Широкино, кроме минометов, террористы применяли БМП, гранатометы и пулеметы крупного калибра. По Старогнатовке били из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики 6 раз обстреляли позиции украинских позиций.

В Зайцево боевики били из минометов 120 калибра. Силы АТО в Авдеевке, Новгородском и Троицком сепаратисты обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс
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