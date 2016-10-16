АТО: Бойовики били 43 рази, стріляли з заборонених мінометів

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Неділя, 16 жовтня 2016, 06:34

За минулу добу бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 19 обстрілів по силах АТО.

"Зокрема, у напрямку Новозванівки ворог використовував артилерію калібру 152мм та 122мм. В Новоолександрівці обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 120 калібру, в Станиці Луганській – з мінометів калібру 82мм. Також по підрозділах Збройних Сил України вели вогонь з артилерії калібру 122мм та мінометів обох калібрів в районі Попасної", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 18 обстрілів.

Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82мм по позиціях сил АТО в районах Мар'їнки і Красногорівки. Біля Широкиного, крім мінометів, терористи застосовували БМП, гранатомети і кулемети крупного калібру. По Старогнатівці били зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики 6 раз обстріляли позиції українських позицій.

У Зайцевому бойовики били з мінометів 120 калібру. Сили АТО в Авдіївці, Новгородському і Троїцькому сепаратисти обстріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Теми: АТО Донбас
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