Гройсман извинился перед иностранцами и хочет ввести электронные визы

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Воскресенье, 16 октября 2016, 09:21

Премьер Владимир Гройсман выступает за введение электронных виз для иностранцев, прибывающих в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию, описанную в блоге Марьяна Заблоцкого на "Украинской правде", связанную с тем, что иностранцам, которые прибывают в аэропорт "Борисполь" в Киеве после закрытия консульского отдела в 19:00, приходится ждать его открытия в 9 утра, чтобы получить визу.

"Ситуация, которая описана в блоге "Украинской правды", действительно позорная. Хочу извиниться перед теми гостями Украины, которые сталкиваются с несовершенством наших чиновников", - написал Гройсман.

Он отметил, что, прочитав текст, начал выяснять, как навести в этом вопросе порядок.

"Хорошая новость - как оказалось, еще на позапрошлой неделе министр ИД уже издал приказ о круглосуточной работе консульского отдела в Борисполе. Осталось только ускорить его выполнение и это будет сделано", - сообщил премьер.

По его словам, аналогичные проблемы иногда возникают и в Жулянах, а также других аэропортах, и там тоже необходимо упорядочить работу консульских служб.

"А чтобы окончательно снять эту проблему, нужны электронные визы. Первый шаг уже сделан - с июня 2016 МИД запустило предварительное онлайн заполнения визовых анкет. Кстати, внедрение электронных консульских услуг иностранцам и нашим гражданам предусмотрено в плане действий правительства", - отметил Гройсман.

Украинская правда

Темы: Гройсман визы
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Комментарии — 2
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IP: 94.158.95.---shkrebty16.10.2016 10:25
У "реформаторів" немає часу на такі дрібниці. Вони зайняті головною реформою - підвищенням тарифів, на щось інше у них ні мізків ні бажання немає, бо високі тарифи дають їм можливість гарно поповнити власні статки через фірми, котрі сидять на грошах від субсидій. То кому потрібні якісь іноземці?
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IP: 93.75.36.---formalin16.10.2016 09:41
Невже це звичайне нехлюйство? Але ж раніше начебто такої проблеми не існувало. Отже, свідоме шкідництво! І які тварюки відповідатимуть?
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