Гройсман вибачився перед іноземцями й хоче ввести електронні візи

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Неділя, 16 жовтня 2016, 09:21

Прем'єр Володимир Гройсман виступає за введення електронних віз для іноземців, які прибувають в Україну.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи ситуацію, описану в блозі Мар'яна Заблоцького на "Українській правді", пов'язану з тим, що іноземцям, які прибувають до аеропорту "Бориспіль" у Києві після закриття консульського відділу о 19:00, доводиться чекати на його відкриття о 9 ранку, щоб отримати візу.

"Ситуація, яка описана у блозі "Української правди", дійсно ганебна. Хочу вибачитись перед тими гостями України, які стикаються з недолугістю наших чиновників", - написав Гройсман.

Він зазначив, що, прочитавши текст, почав з'ясовувати, як навести в цьому питанні лад.

"Добра новина - як виявилось, ще на позаминулому тижні міністр ЗС уже видав наказ про цілодобову роботу консульського відділу в Борисполі. Залишилось лише прискорити його виконання і це буде зроблено", - поінформував прем'єр.

За його словами, аналогічні проблеми іноді виникають і в Жулянах, а також інших аеропортах, і там теж необхідно впорядкувати роботу консульських служб.

"А щоб остаточно зняти цю проблему, потрібні електронні візи. Перший крок уже зроблено - з червня 2016 року МЗС запустило попереднє он-лайн заповнення візових анкет. До речі, впровадження електронних консульських послуг іноземцям та нашим громадянам передбачено у плані дій уряду", - зазначив Гройсман.

Українська правда

Теми: Гройсман візи
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Коментарі — 2
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IP: 94.158.95.---shkrebty16.10.2016 10:25
У "реформаторів" немає часу на такі дрібниці. Вони зайняті головною реформою - підвищенням тарифів, на щось інше у них ні мізків ні бажання немає, бо високі тарифи дають їм можливість гарно поповнити власні статки через фірми, котрі сидять на грошах від субсидій. То кому потрібні якісь іноземці?
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IP: 93.75.36.---formalin16.10.2016 09:41
Невже це звичайне нехлюйство? Але ж раніше начебто такої проблеми не існувало. Отже, свідоме шкідництво! І які тварюки відповідатимуть?
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