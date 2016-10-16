Во Франковске участник массовой драки избил патрульного

В Ивано-Франковске один из участников массовой драки нанес телесные повреждения патрульному полицейскому.

Как сообщает Патрульная полиция Ивано-Франковска, 16 октября около 4 часов утра возле ночного клуба на улице Галицкой произошла массовая драка.

Нарушители не реагировали на многократные замечания и предупреждения патрульных, которые приехали на место происшествия, и продолжали совершать противоправные действия.

Во время конфликта один из нарушителей несколько раз ударил патрульного в лицо. Тогда патрульный применил спецсредство - газовый баллончик "Терен 4М", но и на это человек не отреагировал.

С целью прекращения правонарушения инспектор патрульной полиции обнажил табельное огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх.

Полицейские задержали трех мужчин, которые оказали им сопротивление. Один из них, который ударил полицейского - 31-летний уроженец Тлумацкого района. За противоправные действия задержанным грозит уголовная ответственность.

Патрульного госпитализировали. Согласно предварительному диагнозу, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Все материалы дела, включая видеозаписи с нагрудных видеорегистраторов патрульных, Управление патрульной полиции Ивано-Франковска передало следователям для установления обстоятельств дела. Продолжается следствие.

Украинская правда