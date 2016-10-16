Во Франковске участник массовой драки избил патрульного

1790 просмотров
0
Воскресенье, 16 октября 2016, 12:33

В Ивано-Франковске один из участников массовой драки нанес телесные повреждения патрульному полицейскому.

Как сообщает Патрульная полиция Ивано-Франковска, 16 октября около 4 часов утра возле ночного клуба на улице Галицкой произошла массовая драка.

Нарушители не реагировали на многократные замечания и предупреждения патрульных, которые приехали на место происшествия, и продолжали совершать противоправные действия.

Во время конфликта один из нарушителей несколько раз ударил патрульного в лицо. Тогда патрульный применил спецсредство - газовый баллончик "Терен 4М", но и на это человек не отреагировал.

С целью прекращения правонарушения инспектор патрульной полиции обнажил табельное огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх.

Полицейские задержали трех мужчин, которые оказали им сопротивление. Один из них, который ударил полицейского - 31-летний уроженец Тлумацкого района. За противоправные действия задержанным грозит уголовная ответственность.

Патрульного госпитализировали. Согласно предварительному диагнозу, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Все материалы дела, включая видеозаписи с нагрудных видеорегистраторов патрульных, Управление патрульной полиции Ивано-Франковска передало следователям для установления обстоятельств дела. Продолжается следствие.

Украинская правда

Темы: Ивано-Франковск
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В ОБСЕ подтвердили взрыв возле офиса в Ивано-Франковске 14 октября 2016, 20:55
Во Франковске во дворе офиса миссии ОБСЕ взорвали гранату 14 октября 2016, 15:53
В Ивано-Франковске подожгли автомобиль ОБСЕ 7 сентября 2016, 13:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Разведка: РФ тащит боевикам продукты и вооружение
Полозов говорит, что в Крыму против него хотят возбудить дело
АТО: погибших нет, двое раненых
Украина прекратила закачку газа и начала отбор из хранилищ
Все новости
Париж

Париж позволил всем желающим горожанам создавать парки, сады и огороды

Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан