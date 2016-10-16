Путин о Байдене: Мы умеем друг друга послать

4858 просмотров
1
Воскресенье, 16 октября 2016, 15:10

США, пригрозив России хакерскими атаками, впервые на таком высоком уровне признают, что они занимаются такого рода деятельностью.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Гоа, комментируя заявление вице-президента США Джо Байдена, пообещавшего, что США ответят на кибератаки, которые, по утверждению Вашингтона, осуществляет Россия, передает Интерфакс.

"Впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения", - сказал Путин.

"От наших американских друзей можно ожидать всего чего угодно. Ну что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают?" - сказал он.

По словам Путина, это "всем хорошо известно, и это уже давно никакой не секрет, свидетельств этому достаточно".

Он отметил, что США следят не только за теми, кого они считают своими потенциальными противниками, но и за своими союзниками.

Комментируя слова журналиста о том, что Байден пообещал послать российскому лидеру сигнал о том, что он ответит за эти хакерские атаки, Путин заметил: "Мы умеем друг друга послать".

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что США могут ответить на кибератаки, в которых американские власти обвиняют Россию.

"У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он [Путин] узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал Байден.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты ответов на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись организации политических партий США.

Как сообщалось, у спецслужб США все больше свидетельств того, чтоправительство России поставляет WikiLeaks взломанные электронные письма, касающиеся президентских выборов в США.

Темы: Путин США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко: "Серые кардиналы" Путина причастны к попыткам создать "ХНР" 15 октября 2016, 19:47
Антипутинский форум в Литве поддержал крымских татар и призвал освободить политзаключенных 15 октября 2016, 19:20
В МИД считают, что Запад боится загонять Путина в угол 14 октября 2016, 09:20
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.73.248.---ЦЮК16.10.2016 15:34
Цікаво, політичний брехун найвищого класу путін згадав про норми міжнародного спілкування. Гидко слухати з його уст щось подібне!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Киеве "заминировали" станцию метро, где ведут скандальное строительство
В Марьинке от обстрела повреждены 8 зданий
Боевики обстреляли Попасную, в поликлинике вылетели окна
Разведка: РФ тащит боевикам продукты и вооружение
Все новости
Афиша на 14-16 октября

Мастер-класс от Забужко, автостоп-квест, "Все свои" и много другого

Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги