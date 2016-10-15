Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден пообещал ответить на кибератаки из России

Суббота, 15 октября 2016, 07:30

США обещают ответить на кибератаки, в которых американские власти обвиняют Россию.

Об этом вице-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу Эн-би-си, передает BBC.

"У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он [Путин] узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал Байден.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты ответов на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись организации политических партий США.

Как сообщалось, у спецслужб США все больше свидетельств того, что правительство России поставляет WikiLeaks взломанные электронные письма, касающиеся президентских выборов в США.

Как сообщалось, сайт WikiLeaks опубликовал вторую часть переписки Джона Подесты - главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Клинтон также высказывала опасения, что с помощью кибератак Россия пытается вмешаться в ход кампании по выборам президента США.

Темы: СШАхакерыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
США
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
США не спешат продавать F-16 Турции
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: