В Крыму провели "осмотр" у крымского татарина: "искали" мотоцикл

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Воскресенье, 16 октября 2016, 17:44

В Крыму в с.Ай-Серез (Судакский район) провели "осмотр" двора и гаража крымского татарина Мусы Исаева под предлогом поиска пропавшего ранее мотоцикла.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"В с.Ай-Серез (Междуречье, Судакский район) обыскивали двор и гараж крымского татарина. 15 октября сотрудники полиции пришли на осмотр двора Мусы Исаева якобы с целью поиска похищенного ранее мотоцикла. Однако помимо осмотра гаража обыскивали в отсутствие хозяина пакеты и другое", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее Исаев занимался ремонтом машин.

"Полицейские пришли с осмотром, в доме была только невестка, они устно спросили разрешение на осмотр двора, вошли в гараж и начали осматривать пакеты", - говорится в сообщении.

До обыска "в полном смысле слова дело не дошло" благодаря соседям Исаева.

"Девушке, которая была дома, сказали, что осмотрят двор и гараж, и если не найдут мотоцикл, уйдут. Она дала согласие и подписала что-то. Далее полицейские стали осматривать все подряд, пакеты, сумки и т.д. Подошли соседи возмутились и позвонили в 102. Пока ждали наряд, следователи резко ретировались, потому что много людей собралось. Наряд полиции приехал, записал все, что им рассказали соседи Мусаева и уехал", - отмечается в сообщении правозащитников. 

Темы: Крым полиция крымские татары
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