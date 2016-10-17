В Черногории на выборах побеждает прозападная партия власти

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Понедельник, 17 октября 2016, 03:37

Прозападная Демократическая партия социалистов (ДПС) премьер-министра Мило Джукановича побеждает на выборах в Черногории.

Такой прогноз в воскресенье, 16 октября, сообщает неправительственная организация CEMI на основе частичного подсчета голосов, пишет DW.com.

Сейчас посчитано более 20 процентов бюллетеней, которые доставили из избирательных участков. На основе этих данных CEMI прогнозирует, что ДПС наберет 42,2 процента голосов, оппозиционный альянс Демократического фронта, который является благосклонным к идее более тесных отношений с Россией - 22,8 процента. Политический блок "Ключ", который также в оппозиции к действующей власти, согласно этим данным, выходит на результат в 11,6 процента голосов избирателей.

Джуканович, который обещал присоединить Черногорию к НАТО, правит республикой в ​​роли президента или премьера уже почти четверть века. Он был у власти еще задолго до того, как Черногория вышла из объединения с Сербией в 2006 году.

Как сообщалось, правоохранители Черногории в день голосования задержали 20 сербов, которых полиция обвиняет подготовке вооруженных нападений на государственные учреждения и государственных служащих после закрытия избирательных участков вечером.

Темы: Черногория
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