В Чорногорії на виборах перемагає прозахідна партія влади

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 03:37

Прозахідна Демократична партія соціалістів (ДПС) прем'єр-міністра Міло Джукановича перемагає на виборах у Чорногорії.

Такий прогноз у неділю, 16 жовтня, повідомляє неурядова організація CEMI на основі часткового підрахунку голосів, пише DW.com.

Наразі пораховано понад 20 відсотків бюлетенів, які доставили з виборчих дільниць. На основі цих даних CEMI прогнозує, що ДПС набере 42,2 відсотки голосів, опозиційний альянс Демократичного фронту, що є прихильним до ідеї тісніших відносин з Росією, - 22,8 відсотка. Політичний блок "Ключ", який також в опозиції до чинної влади, згідно з цими даними, виходить на результат у 11,6 відсотка голосів виборців.

Джуканович, який обіцяв приєднати Чорногорію до НАТО, править республікою в ролі президента або прем'єра вже майже чверть століття. Він був при владі ще задовго до того, як Чорногорія вийшла із об'єднання із Сербією у 2006 році.

Як повідомлялося, правоохоронці Чорногорії в день голосування затримали 20 сербів, яким поліція закидає підготовку збройних нападів на державні установи та державних службовців після закриття виборчих дільниць ввечері.

Теми: Чорногорія
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