После аннексии почти 9 тысяч жителей Крыма получили украинские паспорта

00
0
Понедельник, 17 октября 2016, 06:22

Более 8,8 тысячи жителей Крыма получили паспорта гражданина Украины после аннексии Россией полуострова.

Такую цифру называют в Государственной миграционной службе Украины, пишет Крым.Реалии.

"За это время было оформлено 354 паспорта в форме карточки. Большинство наших граждан оформляют паспорта в форме книжечки. За этот период было оформлено, выдано и осуществлен обмен паспорта гражданина Украины в форме книжечки 8,5 тысячам наших граждан", - рассказала заместитель начальника отдела регистрации и эмиграции департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации ГМС Украины Галина Суботенко.

По словам Суботенко, крымчане считают лучшими привычные паспорта в форме книжечки, поскольку с ними легче пересечь админграницу между материковой Украиной и аннексированным Крымом.

Также по ее данным, за период аннексии Крыма жителям полуострова в ведомстве предоставили около 80,5 тысяч административных услуг.

"В частности, это услуги по оформлению, выдаче, обмену паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, выдача временных удостоверений, подтверждающих личность гражданина Украины, выдача проездных документов", - пояснила Суботенко.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар 17 октября 2016, 02:21
В Крыму провели "осмотр" у крымского татарина: "искали" мотоцикл 16 октября 2016, 17:44
Панова, задержанного в Крыму, будет защищать адвокат Сенцова 16 октября 2016, 15:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар
В "ДНР" подтвердили убийство "Моторолы", обвинили Киев
В Донецке погиб боевик "Моторола"
Порошенко, Меркель и Олланд сверили позиции относительно "Минска"
Все новости
Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?

Киев

5 низовых инициатив, меняющих облик Киева уже сегодня