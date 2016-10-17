АТО: 61 обстрел, враг применяет тяжелую артиллерию на всех направлениях

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз открывали огонь из минометов и тяжелой артиллерии по позициям украинских защитников на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении состоялось 29 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям сил АТО в районах Новоалександровки, Крымского, Богуславского, Новозвановки и Орехово, а в Попасной боевики применили также ствольную артиллерию калибра 122 мм.

На Мариупольском направлении зафиксировано 23 провокации против сил АТО. Украинские позиции вблизи Гранитного, Новотроицкого, Павлополя и Талаковки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинке вели огонь из минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм.

По Водяному и Лебединскому боевики вели огонь из 152 мм артиллерии. В Широкино и Красногоровке, по подразделениям Вооруженных Сил Украины активно вели огонь вражеские снайперы. Также враг применял в этих районах минометы калибра 120 мм, пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении состоялось 9 обстрелов украинских позиций. В Дружковке, Зайцево и Новгородской противник использовал стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, в Луганском и Верхнеторецком - минометы 82 калибра, а в Троицком, кроме минометов калибра 120 мм, враг совершил обстрелы также из артиллерии.