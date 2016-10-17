АТО: 61 обстріл, ворог застосовує важку артилерію на усіх напрямках

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 07:23

За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь з мінометів і важкої артилерії по позиціях українських захисників на усіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку відбулось 29 випадків порушення режиму припинення вогню з боку ворога. З мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО в районах Новоолександрівки, Кримського, Богуславського, Новозванівки та Оріхового, а в Попасній бойовики застосували також ствольну артилерію калібру 122 мм.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 провокації проти сил АТО. Українські позиції поблизу Гранітного, Новотроїцького, Павлополя і Талаківки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а по Мар’їнці вели вогонь з мінометів та ствольної артилерії калібру 122 мм.

По Водяному і Лебединському бойовики вели вогонь з 152 мм артилерії. В Широкиному і Красногорівці, по підрозділах Збройних Сил України активно вели вогонь ворожі снайпери. Також ворог застосовував в цих районах міномети калібру 120 мм, кулемети та стрілецьку зброю. 

На Донецькому напрямку відбулось 9 обстрілів українських позицій. У Дружківці, Зайцевому та Новгородському противник використовував стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети, в Луганському та Верхньоторецькому – міномети 82 калібру, а у Троїцькому, окрім мінометів калібру 120 мм, ворог здійснив обстріли також і з артилерії.

Теми: АТО Донбас бойові дії
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