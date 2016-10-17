Оккупанты в Бахчисарае сносят памятку из зоны Ханского дворца

1349 просмотров
0
Понедельник, 17 октября 2016, 11:41

В Бахчисарае собираются снести историческое здание, которое, по утверждениям местных архитекторов и краеведов, входит в охранную зону Ханского дворца.

Об этом сообщает Крымский архитектурный портал.

По его информации, здание по улице Ленина, 97, признали аварийным – и уже приступили к его сносу.

В Бахчисарае собираются снести историческое здание
В Бахчисарае собираются снести историческое здание
Крымский архитектурный портал

Это историческое здание не защищено статусом памятника истории и архитектуры, хоть общественники и профильные ведомства пытались инициировать принятие такого решения.

Местные власти полагают, что архитектурной ценности у объекта нет, а потому дали согласие на его демонтаж.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
После аннексии почти 9 тысяч жителей Крыма получили украинские паспорта 17 октября 2016, 06:22
Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар 17 октября 2016, 02:21
В Крыму провели "осмотр" у крымского татарина: "искали" мотоцикл 16 октября 2016, 17:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики артиллерией уничтожили улицу в Водяном – пресс-центр АТО
Люди, назвавшие себя убийцами "Моторолы", записали обращение
На Луганщине подорвалось авто с бойцами ВСУ, есть жертва и раненные
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Золотом – отчет
Все новости
Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Видео

Гарвардские ученые объяснили, почему не стоит долго лечиться антибиотиками