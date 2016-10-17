Оккупанты в Бахчисарае сносят памятку из зоны Ханского дворца

В Бахчисарае собираются снести историческое здание, которое, по утверждениям местных архитекторов и краеведов, входит в охранную зону Ханского дворца.

Об этом сообщает Крымский архитектурный портал.

По его информации, здание по улице Ленина, 97, признали аварийным – и уже приступили к его сносу.

В Бахчисарае собираются снести историческое здание Крымский архитектурный портал

Это историческое здание не защищено статусом памятника истории и архитектуры, хоть общественники и профильные ведомства пытались инициировать принятие такого решения.

Местные власти полагают, что архитектурной ценности у объекта нет, а потому дали согласие на его демонтаж.