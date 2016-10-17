Из-за мин ОБСЕ не может попасть в один из участков разведения
Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что доступ ее представителей к участку разведения Петровское-Богдановка ограничен.
Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.
"Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка - ВСУ, "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в сообщении.
В миссии заявили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.
"Представитель ВСУ в СЦКК присутствовал на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском", - сказано в сообщении.
Как известно, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе наблюдательного пункта Золотое Луганской, в результате которого не пострадали.
Украинская правда