Из-за мин ОБСЕ не может попасть в один из участков разведения

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Понедельник, 17 октября 2016, 12:52

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что доступ ее представителей к участку разведения Петровское-Богдановка ограничен.

Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

"Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка - ВСУ, "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - сказано в сообщении.

В миссии заявили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствовал на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском", - сказано в сообщении.

Как известно, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе наблюдательного пункта Золотое Луганской, в результате которого не пострадали.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
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