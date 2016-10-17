Через міни ОБСЄ не може потрапити до одного з районів розведення

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:52

Спостережна місія ОБСЄ заявляє, що доступ її представників до ділянки розведення Петрівське-Богданівка обмежений.

Про це йдеться у повідомленні місії у Facebook.

"Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - сказано у повідомленні.

У місії заявили, що СММ готова і може спостерігати, але їй потрібен доступ.

"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському", - сказано у повідомленні.

Як відомо, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл в районі спостережного пункту Золоте на Луганщині, в результаті якого не постраждали.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
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