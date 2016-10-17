В Крыму уничтожают крымскотатарский ансамбль "Хайтарма"

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Понедельник, 17 октября 2016, 13:11

В Крыму после отставки руководителя крымскотатарского ансамбля "Хайтарма" освобождают артистов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член Меджлиса Ескендер Бариев.

По его словам, в Крыму целенаправленно уничтожают крымскотатарская культура.

"В Государственном ансамбле "Хайтарма" 3 группы: оркестровая (12 чел.), танцевальная (14 чел.), вокальная (7чел.) - всего 33 артиста. В июне 2016 года был отстранен от должности художественного руководителя ансамбля - народная артистка Таджикистана Ремзи Тарсинова-Баккал".

"Затем, танцор Рустем Юсупов был вынужден перейти в ансамбль "Крым". Согласно российскому законодательству артисты работают по контракту. Перед уходом в отпуск артисты написали заявления об увольнении, в связи с окончанием срока контракта. После отпуска должны были заключить новый контракт, но 10 артистам заявили, что они уволены", - написал Бариев.

Как известно, в воскресенье при задержании пятерых крымских татар силовики выломали двери, били их и изъяли все наличные деньги в домах, оставив их семьи без средств к существованию.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым аннексия
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