Омелян: украинские аэропорты должны отказаться от русского языка

Аэропорт "Борисполь" и другие украинские аэропорты должны избавиться от русского языка и коммунистических названий.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время аппаратного совещания, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, вся информация, которая размещается в аэропортах Украины на электронных табло, вывесках, указателях или озвучивается через громкоговорители, должно быть на украинском и английском языках.

"Никакой русского языка не должно быть. Это не только вопросы применения государственного языка - это вопрос самоуважения, в первую очередь. Так же и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками", - сказал он.

Также он подчеркнул, что в соответствии с Законом о декоммунизации, предстоит смена названий предприятий и учреждений, которые имеют отпечаток советизации.

"Это в большей степени касается Укрзализныци, так до сих пор есть ряд станций, которые носят советские названия. Но если аэропорт имеет терминал, состав, или хотя бы кафе, в названии которых прослеживается советский след, это должно быть изменено до первого декабря. Это вопрос принципиальный", - сказал он.

Омелян обратится с соответствующей просьбой ко всем авиакомпаниям, осуществляющим авиаперевозки в Украине, об использовании исключительно английского и украинского языков.

Как известно Мининфрастуктуры планировало переименовать аэропорт "Борисполь", однако профсоюз госпредприятия не поддержала инициативу изменения названия.