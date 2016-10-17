Боевики усилили разведку на мариупольском направлении – ГУР

00
0
Понедельник, 17 октября 2016, 14:18

Противник усилил разведку на мариупольском направлении в зоне АТО.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны от 17 октября.

На мариупольском направлении обстановка сохраняет тенденцию к дальнейшему обострению.

"Подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ приведены в высшую степень боевой готовности, личному составу запрещено увольнение", – говорится в сообщении.

Противник продолжает обстреливать позиции сил АТО из тяжелого вооружения.

По данным ГУР, с целью уточнения изменений в боевых порядках на переднем крае и в тактической глубине обороны сил АТО на мариупольском направлении противник активизировал ведение разведки.

Зафиксирована деятельность 6 тактических беспилотных летательных аппаратов (два уничтожены силами АТО) и выход разведывательных групп.

На 17 октября запланирован выход еще двух групп, говорят разведчики.

Также в ГУР приводят очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток: три погибших и четыре раненых военнослужащих из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и отдельного разведывательного батальона (Донецк) 1 АК ВС РФ.

Украинская правда

Темы: разведка АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Боевики готовятся к зиме и держат "Грады" у Горловки и Луганска 15 октября 2016, 14:58
Войска РФ на Донбассе приводили к высшей степени готовности – разведка 13 октября 2016, 11:47
Отвод под Станицей должен возобновиться в четверг - ГУР 12 октября 2016, 13:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Британии заблокировали все счета Russia Today
Европа приставит к 4 министерствам экспертов для поддержки реформ
Прокурора Запорожской области подозревают в утечке информации
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 7 ранены – штаб
Все новости
Лайкни мою зависимость

Как профиль Instagram скрывал тайну его владелицы

Доктрина Обамы

10 мыслей президента США об экономической политике