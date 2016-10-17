Боевики усилили разведку на мариупольском направлении – ГУР

Противник усилил разведку на мариупольском направлении в зоне АТО.



Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны от 17 октября.



На мариупольском направлении обстановка сохраняет тенденцию к дальнейшему обострению.



"Подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ приведены в высшую степень боевой готовности, личному составу запрещено увольнение", – говорится в сообщении.



Противник продолжает обстреливать позиции сил АТО из тяжелого вооружения.



По данным ГУР, с целью уточнения изменений в боевых порядках на переднем крае и в тактической глубине обороны сил АТО на мариупольском направлении противник активизировал ведение разведки.



Зафиксирована деятельность 6 тактических беспилотных летательных аппаратов (два уничтожены силами АТО) и выход разведывательных групп.



На 17 октября запланирован выход еще двух групп, говорят разведчики.



Также в ГУР приводят очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток: три погибших и четыре раненых военнослужащих из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и отдельного разведывательного батальона (Донецк) 1 АК ВС РФ.



Украинская правда