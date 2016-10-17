Бойовики активізували розвідку на маріупольському напрямку – ГУР

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 14:18

Противник посилив розвідку на маріупольському напрямку в зоні АТО.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони від 17 жовтня.

На маріупольському напрямку обстановка зберігає тенденцію до подальшого загострення.

"Підрозділи 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ приведені до вищого ступеня бойової готовності, особовому складу заборонено звільнення", – йдеться у повідомленні.

Противник продовжує обстрілювати позиції сил АТО з важкого озброєння.

За даними ГУР, з метою уточнення змін у бойових порядках на передньому краї і в тактичній глибині оборони сил АТО на маріупольському напрямку противник активізував ведення розвідки.

Зафіксовано діяльність 6 тактичних безпілотних літальних апаратів (два знищені силами АТО) та вихід розвідувальних груп.

На 17 жовтня заплановано вихід ще двох груп, кажуть розвідники.

Також у ГУР наводить чергові втрати ЗС РФ на сході України протягом доби: три загиблих та чотири поранених військовослужбовці зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та окремого розвідувального батальйону (Донецьк) 1 АК ЗС РФ.

Українська правда

Теми: розвідка АТО
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