Бойовики активізували розвідку на маріупольському напрямку – ГУР
Противник посилив розвідку на маріупольському напрямку в зоні АТО.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони від 17 жовтня.
На маріупольському напрямку обстановка зберігає тенденцію до подальшого загострення.
"Підрозділи 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ приведені до вищого ступеня бойової готовності, особовому складу заборонено звільнення", – йдеться у повідомленні.
Противник продовжує обстрілювати позиції сил АТО з важкого озброєння.
За даними ГУР, з метою уточнення змін у бойових порядках на передньому краї і в тактичній глибині оборони сил АТО на маріупольському напрямку противник активізував ведення розвідки.
Зафіксовано діяльність 6 тактичних безпілотних літальних апаратів (два знищені силами АТО) та вихід розвідувальних груп.
На 17 жовтня заплановано вихід ще двох груп, кажуть розвідники.
Також у ГУР наводить чергові втрати ЗС РФ на сході України протягом доби: три загиблих та чотири поранених військовослужбовці зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та окремого розвідувального батальйону (Донецьк) 1 АК ЗС РФ.
Українська правда