Полиция поймала боевика, который содействовал оккупации Краматорска

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Понедельник, 17 октября 2016, 15:09

Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который с конца апреля до середины мая 2014 года обеспечивал контрольно-пропускной режим на блокпосте в Краматорске, способствуя оккупации города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, блокпост находился на перекрестке улиц Школьная и Проезная, в районе завода Кондиционер.

"Задачей наемника было проверять документы граждан и транспортные средства, охотиться на патриотов Украины", – заявили в полиции.

"Вступить в указанную группировку его "подбили" знакомые, которые уже находились в рядах боевиков – якобы, за идею "русского мира". Именно они и повлияли психологически на мужчину, который тоже стал "идейным". Это было на руку главарям террористов, потому что рядовые боевики выполняли всю работу безвозмездно. О своей новой деятельности участник НЗФ даже родным ничего не сообщил", – добавили в ведомстве.

В полиции заявили, что позже боевик разочаровался, увидев "тот беспорядок, беззаконие и произвол, которые происходили в его родном городе" и покинул группировку.

"Опасаясь преследований, мужчина сбежал в РФ на заработки и, вернувшись, попал к полиции. Собраны доказательства причастности злоумышленника к оккупации города. Сейчас он понял свою ошибку и сотрудничает со следствием", – сообщили в полиции.

Боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: АТО Краматорск
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