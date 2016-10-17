КС может полностью сорвать судебную реформу - Емец

15 просмотров
1
Понедельник, 17 октября 2016, 15:50

Судебная реформа в Украине будет нивелирована, если Конституционный суд признает противоречащими Основному закону ряд положений закона "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает Интерфакс-Украина.

"Главная проблема судебной реформы – представление Верховного суда с обжалованием закона "О судоустройстве и статусе судей", с обжалованием конкурса в Верховный суд, ликвидация высших специализированных судов", - сказал Емец.

"Если это решение будет принято, то о чем мы сейчас говорим, вся судебная реформа - это ничто. Она ничего не стоит, как не стоит ничего государственный аппарат, который не способен обеспечить то, что требует общество", - подчеркнул он.

Как известно, Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционным ликвидации высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.

Темы: реформа суд Емец
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Европа приставит к 4 министерствам экспертов для поддержки реформ 17 октября 2016, 13:18
Судью, который лишал прав за Межигорье, рекомендовали в "бессрочные" 17 октября 2016, 09:39
Порошенко в зоне АТО наградил бойцов 6-й волны и рассказал о "реформе сухпайков" 15 октября 2016, 16:05
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович17.10.2016 16:34
В такому разі суддів треба ЛІНЧУВАТИ .
Іншої управи на них немає . Влада - не влада !
Треба було починати всі реформи зі звільнення КІВАЛОВСЬКО-ПОРТНОВСЬКИХ суддів.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Дело Межигорье: сыну Януковичу объявили подозрение
Суд Литвы решил допросить Горбачева
СБУ призвала граждан усилить бдительность из-за обострения в зоне АТО
Емец: на участие в общественном контроле над судьями есть только 1 заявка
Все новости
Мой сын – гей

Сайт помогает родителям найти общий язык с детьми ЛГБТ

Нобель-2016

"Хозяева войны". Перевод нескольких песен Боба Дилана