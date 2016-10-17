КС може повністю зірвати судову реформу - Ємець

15 переглядів
1
Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:50

Судова реформа в Україні буде знівельована, якщо Конституційний суд визнає такими, що суперечать Основному закону деякі положення закону "Про судоустрій і статус суддів".

Про це заявив у понеділок заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець, передає Інетрфакс-Україна.

"Головна проблема судової реформи - подання Верховного суду з оскарженням закону "Про судоустрій і статус суддів", з оскарженням конкурсу до Верховного суду, ліквідація вищих спеціалізованих судів", - сказав Ємець.

"Якщо це рішення буде прийнято, то про що ми зараз говоримо, вся судова реформа - це ніщо. Вона нічого не коштує, як не варто нічого державний апарат, який не здатний забезпечити те, що вимагає суспільство", - підкреслив він.

Як відомо, Верховний Суд просить Конституційний Суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів.

Теми: реформа суд Ємець
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Європа приставить до 4 міністерств експертів для підтримки реформ 17 жовтня 2016, 13:18
Суддю, який відбирав права за Межигір'я, рекомендували у "безстрокові" 17 жовтня 2016, 09:39
Порошенко у зоні АТО нагородив бійців 6-ї хвилі та розповів про "реформу сухпайків" 15 жовтня 2016, 16:05
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович17.10.2016 16:34
В такому разі суддів треба ЛІНЧУВАТИ .
Іншої управи на них немає . Влада - не влада !
Треба було починати всі реформи зі звільнення КІВАЛОВСЬКО-ПОРТНОВСЬКИХ суддів.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Справа Межигір'я: сину Януковича оголосили підозру
Суд Литви вирішив допитати Горбачова
СБУ закликала громадян посилити пильність через загострення в зоні АТО
Ємець: на участь у громадському контролю над суддями є лише 1 заявка
Усі новини
Львів з дахів

Навіщо руфери блукають висотою

Цінуйте кожну мить

Донька повезла маму у подорож після смерті бабусі