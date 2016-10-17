СБУ призвала граждан усилить бдительность из-за обострения в зоне АТО

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Понедельник, 17 октября 2016, 15:59

В связи с обострением ситуации в районе проведения АТО Служба безопасности Украины призывает граждан во всех регионах страны быть бдительными и информировать правоохранителей о выявленных подозрительных предметах и личностях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В случае их выявления граждан просят обращаться по телефону горячей линии 0 800 501 482 и по телефонам доверия региональных управлений спецслужбы.

В ведомстве заверили, что "ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем".

Как известно, в понедельник руководитель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак призвал СБУ усилить антитеррористические меры из-за убийства боевика "Моторолы" в Донецке.

Украинская правда

Темы: СБУ АТО терроризм
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