СБУ просят быть начеку из-за убийства "Моторолы"

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак считает, что убийство боевика "Моторолы" может быть использовано боевиками как повод для совершения терактов в Украине.

Об этом он сказал во время согласительного совета в парламенте.

"Вчера была обнародована информация, что был убит палача и подонок, пророссийский боевик "Моторола". Это заслуженный финал уголовного убийцы и морального чудовища, который хвастался тем, что убил наших 15 бойцов", - заявил Бурбак.

Он убежден, что это убийство совершила ФСБ с целью зачистки боевиков и взятия под контроль оккупированных территорий профессиональными российскими военными. "Убийство Моторолы может быть использовано как повод для проведения терактов как в Киеве, так и на других территориях Украины", - сказал Бурбак.

Он от имени фракции призвал Службу безопасности Украины усилить антитеррористические меры.

"Фракция "Народного фронта" обращается к СБУ с призывом усилить антитеррористические меры", - заявил Бурбак.

Он также призвал Раду ввести визовый режим с Россией.

Как известно, главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что за покушением на "Моторолу" (Арсена Павлова) стоит Порошенко и обвинил Киев в нарушении перемирия.

"Не только здесь, но и в Житомире, Харькове, Днепре, Киеве... Когда мы придем к вам домой, никакой милости к вам не будет. ... Эта смерть для нас - не просто вызов, а вызов всей "республике". Ходите теперь и бойтесь", - заявил главарь боевиков.

Украинская правда