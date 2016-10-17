Бальцерович: украинским властям стоит поспешить с реформами

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Понедельник, 17 октября 2016, 16:08

У Украины остался год для проведения фундаментальных реформ.

Об этом сказал сопредседатель Стратегической группы поддержки реформ при президенте и премьер-министре Украины Бальцерович, передает УНИАН.

По его словам в дальнейшем в стране начнется предвыборный сезон, и принятия стратегически важных решений будет значительно затруднено.

"Реформы надо делать быстро. Этот год (2017 - ред.) последний перед выборами для Украины. Чем позже (внедрять реформы - ред.), тем будет труднее", - сказал Бальцерович.

При этом он подчеркнул, что очень важно принимать решения пакетно.

"Так эффект от принятых решений будет очевиднее. И в некоторых сферах он будет заметен еще до выборов. И для Украины так лучше. В Украине начинается экономический рост. И то, как быстро и долго он будет продолжаться, зависит от реформ, от быстрого их внедрения. И тут ответственность переходит к властям. Но время для Украины истекает", - сказал он.

Ранее Бальцерович отмечал, что Украина может уже в среднесрочной перспективе демонстрировать рост ВВП на 5-6% в год при условии, что уже сейчас начнет быстро и комплексно менять экономику и систему государственного управления.

Больше о работе Бальцеровича в Украине читайте в интервью Украинской правде.

Темы: Правительство реформа Украина
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