Бальцерович: українській владі варто поспішити з реформами

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 16:08

В України залишився рік для проведення фундаментальних реформ. 

Про це сказав співголова Стратегічної групи підтримки реформ при президенті і прем`єр-міністрі України Лешек Бальцерович, передає УНІАН.

За його словами в подальшому в країні почнеться передвиборний сезон, і прийняття стратегічно важливих рішень буде значно ускладнено.

"Реформи треба робити швидко. Цей рік (2017 – ред.) останній перед виборами для України. Чим пізніше (впроваджувати реформи – ред.), тим буде важче", - сказав Бальцерович.

При цьому він підкреслив, що дуже важливо приймати рішення пакетно.

"Так ефект від прийнятих рішень буде очевиднішим. І в деяких сферах він буде помітний ще до виборів. І для України так краще. В Україні починається економічне зростання. І те, як швидко і довго він триватиме, залежить від реформ, від швидкого їх впровадження. І тут відповідальність переходить до влади. Але час для України закінчується", - сказав він.

Раніше Бальцерович відзначав, що Україна може вже в середньостроковій перспективі демонструвати зростання ВВП на 5-6% в рік за умови, що вже зараз почне швидко і комплексно міняти економіку і систему державного управління.

Більше про роботу Бальцеровича в Україні читайте в інтерв'ю Украинскій правді.

Теми: Уряд реформа Україна
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