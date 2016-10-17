Убийство Политковской хотят приписать Березовскому – адвокат

От осужденного по делу об убийстве российской журналистки Анны Политковской Сергея Хаджикурбанова потребовали дать показания против умершего бизнесмена Бориса Березовского.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката Хаджикурабанова Андрея Виканова.

По словам его клиента, некие "сотрудники" около месяца назад в беседе с осужденным требовали назвать Березовского заказчиком убийства Политковской. Неизвестные не представились и не показали удостоверений. Адвокат предполагает, что Хаджикурбанова в мордовской исправительной колонии № 5 посетили сотрудники ФСБ.

"Просят из Москвы показания на Березовского, Хож-Ахмед Нухаева, Гайтукаева. Что им заказал Березовский убить Политковскую", — записал адвокат со слов своего осужденного.

Издание напоминает, что в 2005 году Генпрокуратура РФ назвала чеченского бизнесмена Нухаева заказчиком убийства журналиста Пола Хлебникова.

При этом, как рассказал адвокат со слов своего клиента, около года назад на тот момент начальник колонии Виталий Аверкин также обмолвился о том, что Хаджикурбанову стоит дать показания на Березовского.

Кроме того, по словам адвоката Виканова, в течение года на осужденного оказывают давление, чтобы он дал показания по делу об убийстве Хлебникова, однако в этом случае ему не выдвигают конкретных требований.

Бывший сотрудник РУБОПа Сергей Хаджикурбанов в 2014 году был осужден на 20 лет колонии строгого режима по делу об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Его признали одним из организаторов убийства.

Пожизненные сроки получили криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов. Первого также признали организатором убийства, а второго — исполнителем. Братьев Махмудова Ибрагима и Джабраила как соучастников осудили на 12 и 13,5 лет колонии соответственно.

Еще одного фигуранта дела Дмитрия Павлюченкова, дело которого рассматривали отдельно, приговорили к 11 годам колонии. Под конец следствия он назвал заказчиками преступления Бориса Березовского и чеченского сепаратиста Ахмеда Закаева.