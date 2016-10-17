Вбивство Політковської хочуть приписати Березовському – адвокат

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 17:07

Від засудженого у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської Сергія Хаджикурбанова вимагали дати свідчення проти померлого бізнесмена Бориса Березовського.

Про це повідомляє російське видання "Медиазона" з посиланням на адвоката Хаджикурабанова Андрія Віканова.

За словами його клієнта, якісь "співробітники" близько місяця тому в бесіді з засудженим вимагали назвати Березовського замовником вбивства Політковської. Невідомі не представилися і не показали посвідчень. Адвокат припускає, що Хаджикурбанова в мордовській виправній колонії № 5 відвідали співробітники ФСБ.

"Просять з Москви свідчення Березовського, Хож-Ахмед Нухаєва, Гайтукаєва. Що їм замовив Березовський вбити Політковську", — записав адвокат зі слів свого засудженого.

Видання нагадує, що в 2005 році Генпрокуратура РФ назвала чеченського бізнесмена Нухаєва замовником вбивства журналіста Пола Хлєбнікова.

При цьому, як розповів адвокат зі слів свого клієнта, близько року тому на той момент начальник колонії Віталій Аверкін також обмовився про те, що Хаджикурбанову варто дати свідчення проти Березовського.

Крім того, за словами адвоката Віканова, протягом року на засудженого чинять тиск, щоб він дав свідчення у справі про вбивство Хлєбнікова, проте в цьому випадку йому не висувають конкретних вимог.

Колишній співробітник РУБОПа Сергій Хаджікурбанов в 2014 році був засуджений на 20 років колонії суворого режиму у справі про вбивство журналістки "Нової газети" Анни Політковської. Його визнали одним з організаторів вбивства.

Довічні терміни отримали кримінальний авторитет Лом-Алі Гайтукаєв і кілер Рустам Махмудов. Першого також визнали організатором вбивства, а другого — виконавцем. Братів Ібрагіма і Джабраїла Махмудова як співучасників засудили на 12 і 13,5 років колонії відповідно.

Ще одного фігуранта справи Дмитра Павлюченкова, справу якого розглядали окремо, засудили до 11 років колонії. Під кінець слідства він назвав замовниками злочину Бориса Березовського і чеченського сепаратиста Ахмеда Закаєва.

Теми: Росія убивство ЗМІ
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