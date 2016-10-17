Наблюдатели ОБСЕ уже вернулись в Золотое
Патрули ОБСЕ вернулись на участок разведения в Золотом, и они будут оставаться там, пока обстановка безопасности позволит им это.
Об этом сообщил заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире 112 телеканала.
Он отметил, что наблюдатели СММ находились там совместно с представителями СЦКК, когда попали под обстрел
"Наблюдатели услышали звук пуль из крупнокалиберного пулемета, которые попали в бетонное сооружение наблюдательного пункта", - сказал Хуг. Он отметил, что члены патруля ОБСЕ на авто покинули это место, а представители СЦКК были вынуждены укрыться за пунктом наблюдения.
Однако, по словам Хука, наблюдатели ОБСЕ уже вернулись в Золотое.
Отвечая на вопрос об убийстве боевика "Моторолы", Хуг заявил, что знает о таких сообщениях, но СММ ОБСЕ не может подтвердить эту информацию.
Он также отметил, что способность мониторинга ОБСЕ в районе Станицы Луганской ограничена. При этом Хуг отметил, что миссия намерена установить там технические средства наблюдения.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе наблюдательного пункта Золотое Луганской области, в результате которого пострадали.
Татьяна Кусок, УП