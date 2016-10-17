Наблюдатели ОБСЕ уже вернулись в Золотое

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Понедельник, 17 октября 2016, 17:41

Патрули ОБСЕ вернулись на участок разведения в Золотом, и они будут оставаться там, пока обстановка безопасности позволит им это.

Об этом сообщил заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире 112 телеканала.

Он отметил, что наблюдатели СММ находились там совместно с представителями СЦКК, когда попали под обстрел

"Наблюдатели услышали звук пуль из крупнокалиберного пулемета, которые попали в бетонное сооружение наблюдательного пункта", - сказал Хуг. Он отметил, что члены патруля ОБСЕ на авто покинули это место, а представители СЦКК были вынуждены укрыться за пунктом наблюдения.

Однако, по словам Хука, наблюдатели ОБСЕ уже вернулись в Золотое.

Отвечая на вопрос об убийстве боевика "Моторолы", Хуг заявил, что знает о таких сообщениях, но СММ ОБСЕ не может подтвердить эту информацию.

Он также отметил, что способность мониторинга ОБСЕ в районе Станицы Луганской ограничена. При этом Хуг отметил, что миссия намерена установить там технические средства наблюдения.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе наблюдательного пункта Золотое Луганской области, в результате которого пострадали.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ОБСЕ
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