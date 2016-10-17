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Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Золотом – отчет

Понедельник, 17 октября 2016, 10:12

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в районе наблюдательного пункта Золотое Луганской области, в результате которого пострадали.

Об этом говорится в отчете миссии за 16 октября.

"Утром 16 октября с нескольких позиций в контролируемых украинской властью населенных пунктах Золотое (60 км северо-западнее Луганска) и Катериновка (64км к западу от Луганска), СMM патруль в составе пяти экспертов наблюдал постоянный обмен огнем в пределах 4-6 километров к востоку от всех позиций", – говорится в сообщении.

Наблюдатели насчитали более 60 выстрелов из пушек (82мм и 120мм калибра), и спорадические выстрелы из автоматического гранатомета (АГС-17, 30 мм) и тяжелых пулеметов в течение полутора часа.

В 11:52 в пределах периметра наблюдательного пункта Золотое патруль зафиксировал пулеметную очередь, которая просвистела примерно в двух метрах от наблюдателей. Отмечается, что они смогли укрыться в здании пункта. Эксперты не смогли определить направление огня.

В миссии ОБСЕ отмечают, что автомобили ОБСЕ были припаркованы недалеко от места обстрела. Сами наблюдатели были одеты в четко маркированную одежду (шлемы и куртки с логотипами ОБСЕ), их сопровождали два офицера Вооруженных Сил Украины Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня.

Позже члены СММ отступили к своим транспортных средств и в 11:57 покинули место наблюдения. 

Как известно, ранее миссия ОБСЕ заявляла о трудностях с наблюдением в районе Золотого.

Украинская правда

Темы: ДонбассЛуганская областьтерроризмОБСЕМинские соглашения
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