Суд получил от ГПУ дело о рейдерах с Днепропетровщины: обогатились на миллиард

295 просмотров
0
Вторник, 18 октября 2016, 00:58

Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые во время неоднократных рейдерских захватов на территории Днепропетровской области завладели имуществом на сумму почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ 17 октября. 

"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые на протяжении 2010 - 2012 годов в соучастии с другими неустановленными лицами совершили ряд рейдерских захватов предприятий различной формы собственности и совершили другие тяжкие преступления на территории Днепропетровской области и завладели чужим имуществом на сумму почти 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 189 - "вымогательство" и ч.3 ст. 206-2 - "противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации" УК Украины.

В ГПУ отметили, что за совершение тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура рейдерство суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ГПУ угрожают заминированием из-за "вчерашних действий в Донецке" 17 октября 2016, 19:55
Дело Межигорья: сыну Януковичу объявили подозрение 17 октября 2016, 16:32
Прокурора Запорожской области подозревают в утечке информации 17 октября 2016, 12:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Е-декларирование: уже отчитались почти 12 тысяч чиновников
ЕС: действия РФ в Сирии могут приравнять к военным преступлениям
Порошенко продлил санкции против России на 1 год, список расширен
Наблюдатели ОБСЕ уже вернулись в Золотое
Все новости
#ЯНеБоюсьСказати

Истории флешмоба #ЯНеБоюсьСказати вошли в выставку Йоко Оно в музее Рейкьявика

Цените каждое мгновение

Дочь повезла маму в путешествие после смерти бабушки