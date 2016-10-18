Е-декларирование: уже отчитались почти 12 тысяч чиновников
По состоянию на вечер 17 октября электронные декларации подали уже почти 12 тысяч должностных лиц.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак.
"На вечер понедельника, на 18:38, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 11747 деклараций", - сообщила Корчак.
Она добавила, что в системе работает 41 тыс. пользователей.
В свою очередь Дмитрий Чаплинский - советник Всемирного банка, одного из международных партнеров НАПК по подготовке системы электронных деклараций - отметил, что в системе - 11747 документов, а ежегодных деклараций из них - немного менее 10 тысяч.
Как известно, чиновники должны подать электронные декларации за прошлый год до 1 ноября, согласно закону "О предотвращении коррупции". Представленная информация будет открытой, ее будут проверять детективы НАПК.
Украинская правда